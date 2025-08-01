Общество

258 заявок подали жители Псковской области на участие в премии #МыВместе

От Псковской области на участие в пятом сезоне международной премии #МыВместе подано 258 заявок. Итоги заявочной кампании 2025 года подвели в волонтерском штабе #МыВместе в РГУ имени А. Н. Косыгина с участием главы Росмолодежи Григория Гурова, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, сопредседателя ВАРМСУ Ирины Гусевой и финалистов Премии прошлых лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пятый сезон стал рекордным: поступило 51,8 тысячи заявок, из них 47,7 тысячи — в национальном треке. По масштабу вовлеченности, числу стран-участниц и системности мер поддержки премия #МыВместе остается крупнейшей в стране и одной из самых представительных в мире.

«Пять лет назад международная премия #МыВместе стала ответом на вызовы времени — ее предложили сами волонтеры, чтобы усиливать взаимопомощь и общественные инициативы, а президент России поддержал. Сегодня премия — часть национального проекта "Молодежь и дети“ и один из ключевых инструментов в достижении национальной цели по вовлечению молодежи в добровольчество. Премия задает нравственные ориентиры, поощряет, демонстрирует лучшие практики и помогает лидерам гражданского общества расти. Радует, что большая доля заявок на премию — от молодых людей. Из более чем 47 тысяч заявок из России 6 тысяч поданы молодыми людьми в возрасте от 18 до 35 лет», — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Участвовать в национальном треке премии могут добровольцы, наставники, лидеры НКО, некоммерческие организации, команды физических лиц (в том числе детские команды с участниками от 14 до 17 лет), а также представители бизнеса, муниципалитетов и регионов. Национальный трек охватывает все ключевые направления — от личного вклада до системных социальных изменений. В этом году победителей определят в таких номинациях, как «Волонтер года», «Герои нашего времени», «Наставник года», «Поколение добра», «Страна возможностей», «Код милосердия» и другие.

Всего в этом году на номинацию «Волонтер года» претендуют почти 19 тысяч человек, на звание «Наставника года» — более 5,8 тысячи человек. В номинацию «Герой нашего времени» подано почти 12 тысяч заявок, в номинацию «Поколение добра» — 3,8 тысячи, в номинацию «Страна возможностей» — 6,3 тысячи, в номинацию «Код милосердия» — более 5,8 тысячи, а в номинацию «Устойчивое будущее» — 1,6 тысячи заявок.

Номинация «Герои нашего времени» — ключевая в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества. Она собрала проекты, направленные главным образом на поддержку участников СВО и их семей, а также инициативы по сохранению памяти ВОВ и помощь ветеранам. Количество заявок в этой номинации выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Это актуальные проекты с высоким социальным эффектом и планами на развитие. Среди них такие знаковые практики, как Всероссийская акция «Бессмертный полк», а также проект благотворительного фонда «Страна для детей», оказывающий поддержку детям военнослужащих и семьям, пострадавшим в результате боевых действий. При этом важно, что тема поддержки СВО проходит сквозным потоком и присутствует во всех других номинациях.

Победителей пятого сезона премии огласят в декабре на Международном форуме гражданского участия. Но прежде этого участников ждет несколько ключевых этапов: экспертная оценка, региональные этапы и полуфиналы, федеральный финал.

В 2025 году международная премия #МыВместе отмечает юбилей — пять лет главной национальной премии в сфере социальных проектов, реализуемой при поддержке президента Российской Федерации. Она направлена на поддержку и признание инициатив, которые меняют жизни к лучшему — в России и за ее пределами. За это время премия объединила более 190 тысяч инициатив из 147 стран мира.