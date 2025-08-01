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Основа для будущих свершений: глава Великих Лук отчитался о работе в 2024 году

1 августа глава Великих Лук Николай Козловский выступил с ежегодным отчетом на 30-м очередном заседании Великолукской городской Думы. Он доложил депутатам, присутствующим на заседании официальным лицам и жителям города о результатах своей деятельности в 2024 году, осветил ключевые направления работы народных избранников, администрации и муниципальных учреждений. Отдельное внимание было уделено успехам местных предпринимателей и промышленников, благодаря которым каждый год растут экономические показатели. Затем градоначальник подробно ответил на вопросы, касающиеся развития и благоустройства, и наметил планы на ближайшую перспективу. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Прямое взаимодействие

В своем выступлении Николай Козловский подробно осветил основные направления работы как высшего должностного лица муниципального образования. В частности, шла речь о межмуниципальном и федеральном сотрудничестве, о важности взаимодействия главы города с органами государственной и региональной власти, представлении интересов Великих Лук на федеральном уровне, активном участии в разработке законодательных инициатив, направленных на совершенствование системы местного самоуправления.

Одним из ключевых направлений деятельности главы Великих Лук в 2024 году была работа с обращениями населения. За отчётный период в его адрес поступило 64 письменных обращения, проведены 26 личных приёмов. Великолучане обращались по поводу обустройства тротуаров и пешеходных переходов, ремонта дорог, укрепления обочин, обрезки деревьев, замены уличных светильников и многим другим насущным вопросам. Ни одно поступившее обращение не осталось без ответа, все были рассмотрены, заявители получили необходимые консультации и разъяснения. Важнейшие темы, касающиеся жизнедеятельности города, Николай Козловский освещал в еженедельных обращениях, получая обратную связь от великолучан в социальных сетях.

Кроме того, в Великих Луках успешно функционирует институт общественных советников главы города, которые вместе с депутатами гордумы аккумулируют предложения и мнения горожан и передают их напрямую руководству муниципалитета.

«Прямое взаимодействие органов местного самоуправления и общественных советников позволяет оперативнее решать наиболее актуальные проблемы, волнующие горожан, откликаться на их просьбы и реализовывать те проекты по благоустройству, которые реально необходимы конкретным людям, а значит, более рачительно тратить бюджетные средства», - подчеркнул Николай Козловский.

Отдельно он отметил активное развитие движения территориального общественного самоуправления (ТОС), которое в настоящее время охватывает около 70 000 человек. С помощью данного инструмента жители решают вопросы, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства, благоустройством дворовых и общественных территорий, установкой детских и спортивных площадок, участвуют в конкурсах на соискание грантов.

В 2024 году по итогам проведения регионального конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями, победителями были признаны 15 проектов от города Великие Луки. В результате в 14 дворах появились новые современные игровые элементы, в ходе реализации 15-го обустроены парковочные места на территории многоквартирных жилых домов, расположенных на улице Тимирязева.

Отдельный блок в отчёте был посвящён деятельности Великолукской городской Думы, председателем которой является Николай Козловский. Он перечислил основные нормотворческие и контрольные функции представительного органа местного самоуправления, в компетенцию которого в том числе входит утверждение главного финансового документа города.

Бюджет города за 2024 год оставался социально ориентированным — более 70 % расходов направлены на образование, культуру, спорт и социальную политику. Общий объем финансирования в рамках национальных проектов составил 27,5 млн рублей. Все мероприятия были выполнены в полном объёме.

Важнейшей частью работы депутатского корпуса также является решение вопросов избирателей. Их наказы в прошлом году в большей степени касались благоустройства дворов, общественных территорий, установки детских площадок, спортивных комплексов, создания автомобильных парковок, ремонта дорог и оборудования пешеходных переходов.

Парламентарии держали на контроле наиболее актуальные для населения вопросы, плодотворно взаимодействовали с общественными советниками главы города в части реализации инициативных проектов, принимали активное участие городских и федеральных ежегодных акциях.

В приоритете

Особое внимание глава Великих Лук традиционно акцентировал на ответственной работе коллективов промышленных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса и созданных в городе условиях для развития производственного потенциала. В 2024 году Великие Луки добились существенного экономического роста и вновь подтвердили свой статус одного из крупных промышленных центров Северо-Запада России.

В качестве подтверждения Николай Козловский привёл данные статистики. Так, объем отгруженных товаров и выполненных работ и услуг собственными силами великолукских предприятий за январь-декабрь составил 157 млрд 413 млн рублей, или 120,3% к аналогичному периоду 2023 года, что в расчете на одного жителя города составляет 1,8 млн рублей. Общий оборот производства товаров и услуг по крупным и средним организациям за 2024 год превысил 193, 6 млрд рублей.

Средняя номинальная начисленная заработная плата за 2024 год в Великих Луках составила 62 936,1 рубля (130,3% к 2023 году), а на начало мая 2025 года - уже 70 391,7 рубля.

«Важно отметить, что объем товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих предприятий города Великие Луки в общем объеме показателя по Псковской области по итогам 2024 года составил более 50%», - заметил Николай Козловский. Он также сообщил, что за 2024 год объем перечислений налоговых платежей в областной бюджет увеличился на 13,8%, во внебюджетные фонды - на 12,8%.

Эти цифры являются наглядным свидетельством экономического роста, который позволяет городу планомерно развивать другие сферы жизнедеятельности. В частности, градоначальник рассказал о расширении объёмов жилищного строительства, развитии сферы образования, коммунальной и дорожной инфраструктуры.

Ещё одним важным направлением работы всех уровней городской власти является поддержка военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, и их семей, большое внимание в Великих Луках уделяется ветеранам, которые достойно выполнили свой воинский долг и вернулись домой.

«Безусловным приоритетом для руководства города является создание и поддержание комфортных условий для жизни горожан. Очень важно, чтобы в домах великолучан были вода, тепло и свет, дворовые и общественные территории были чистыми и благоустроенными, обеспечивалось достойное содержание дорог и тротуаров, а скверы, парки и другие зоны отдыха были современными и ухоженными. Все эти аспекты положительно влияют на качество жизни, создают общий позитивный настрой и повышают стремление продуктивно трудиться, благодаря чему повышается производительность труда, а значит, растут производственные показатели и развивается экономика», - подчеркнул Николай Козловский.

Он констатировал, что сегодня перед Великими Луками открыты широкие перспективы для будущего развития. Для их осуществления создан надежный фундамент – устойчивый экономический рост, обеспечивающий стабильные отчисления в бюджет, участие в национальных проектах и целевых федеральных программах, которые реализуются в стране благодаря президенту РФ Владимиру Путину.

«Уверен, что совместная системная работа главы города, депутатского корпуса, администрации города при конструктивном взаимодействии с правительством Псковской области будет и в дальнейшем способствовать развитию нашего города, как одного из крупных промышленных, образовательных, спортивных и культурных центров Северо-Запада России. Именно в таком комплексном подходе – основа наших будущих свершений», - подытожил глава Великих Лук и поблагодарил всех, кто добросовестно трудится на благо родного города, региона и России в целом.

На особом контроле

Заслушав обстоятельный доклад, народные избранники перешли к вопросам. Первым слово взял депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов. Он напомнил, что в 2016 году именно глава города был инициатором создания института общественных советников, и уточнил, как Николай Козловский оценивает эффективность их работы на сегодняшний день.

«Этот институт объединяет около 300 активных, опытных, инициативных граждан, благодаря которым до городской администрации оперативно доводятся вопросы, которые волнуют горожан на уровне конкретных дворов и домов. Благодаря институту общественных советников возродились праздники во дворах, по их инициативе проводятся конкурсы на «Лучший дом, «Лучший двор», «Лучший подъезд», и с каждым годом эта активность увеличивается. Кроме того, общественные советники серьезно влияют на благоустройство города, являются контролерами по данным вопросам. Я думаю, этот институт будет и впредь очень полезен для города», - ответил глава Великих Лук.

Его заместитель Николай Андросович поинтересовался, какие мероприятия проводятся в целях улучшения коммунальной инфраструктуры.

Николай Козловский заметил, что за последние годы в Великих Луках многое сделано в данном направлении. В частности, проведена масштабная модернизация системы теплоснабжения, чтобы горожане стабильно были обеспечены теплом и горячей водой.

Предприятие «Тепловые сети» ввело в эксплуатацию новую современную котельную, провело реконструкцию котельной в районе улицы Дружбы. В плановом порядке ведется замена теплотрасс, реализуется целевая инвестиционная программа, приобретается новое современное оборудование. «Водоканал» в свою очередь продолжает строительство кольцевого водопровода и реализует ряд других мероприятий с целью дальнейшего повышения качества водоснабжения. Данные вопросы всегда на особом контроле главы города, администрации и депутатского корпуса.

Дальнейшей судьбой кинотеатра «Родина», которая беспокоит многих горожан, поинтересовался депутат Дмитрий Белюков.

Глава города напомнил, что в здании планируется провести ремонт с целью создания там молодежного центра. Это будет современное пространство для встреч, творчества, профессионального роста, общественных инициатив, которое появится благодаря президентскому национальному проекту «Молодёжь и дети». Николай Козловский заметил, что великолукская молодежь весьма талантлива и готова активно участвовать в развитии города, региона и страны в целом.

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Вопрос депутата Евгения Шумайлова касался перспектив реконструкции проспекта Ленина.

Глава города напомнил, что данный вопрос, как и строительства второго путепровода, находится на контроле на всех уровнях власти, в том числе в правительстве РФ. По его словам, работа в этом направлении продолжается, и Великие Луки занимают достаточно высокое место в списке на получение финансирования.

Грамотное и эффективное управление

Получив исчерпывающие ответы на свои вопросы, депутаты перешли к выступлениям, в ходе которых положительно отозвались о результатах работы главы города за 2024 год, выразили слова поддержки и одобрения.

Николай Андросович подчеркнул, что Николай Козловский вёл свою деятельность в полном соответствии с Уставом города, отметил высокую эффективность командной работы, в том числе института общественных советников и ТОС, успешную реализацию множества социально значимых инициатив, благодаря чему Великие Луки развиваются и с каждым годом становится всё более комфортными.

«Мы видим, что в городе действительно создаются условия для увеличения бюджета, налоговых доходов, развития предпринимательства и промышленности, социальной сферы», - поддержала коллегу Юлия Ярышкина.

Она добавила, что представительская функция, которую выполняет глава города, позволяет грамотно и эффективно доносить до органов государственной власти существующие проблемы и возможные пути их решения».

«Содержание отчёта и ответы на вопросы депутатов говорят о том, что глава города осуществляет системную планомерную работу на своем посту, полностью владеет ситуацией и держит на контроле решение важнейших вопросов, работает над стратегическими проектами по дальнейшему инфраструктурному и социальному развитию Великих Лук», - поделился своим мнением Константин Максимов и отдельно отметил информационную открытость Николая Козловского, работу с обращениями граждан, которые могут напрямую обращаться к главе города.

Дмитрий Белюков обратил внимание, что для города воинской славы Великие Луки особое значение имеет сохранение военно-исторического наследия, патриотического воспитания молодежи, и поблагодарил главу, который успешно координирует данную работу. «Всё это позволяет молодому поколению горожан лучше осознать заметную роль Великих Лук военной истории России, способствует формированию патриотизма», - заявил Дмитрий Белюков.

Его коллега Евгений Шумайлов остановился на другом направлении деятельности главы города — создание благоприятных условий для функционирования бизнеса и промышленности: «Великие Луки — промышленная столица Псковской области, нет в регионе другого города с таким промышленным потенциалом. В Великих Луках успешно функционируют множество промышленных предприятий, и со стороны городской власти делается всё возможное для их стабильной работы и развития, а значит - развития всего города».

Отклик депутатов, которые единогласно приняли отчёт главы города за 2024 год и отметили высокую результативность и системность его работы, говорит о слаженной и результативной работе всей команды, которая трудится на благо жителей Великих Лук. Уверены, что взятый курс на развитие будет продолжен, город на Ловати будет процветать и прославлять регион новыми достижениями.

Ульяна Лаблюк, фото Александра Воробьева