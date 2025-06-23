Общество

Молодежный центр появится в Великих Луках на базе бывшего кинотеатра

Псковская область победила в конкурсе Росмолодёжи «Регион для молодых» и получит 106 млн рублей на создание Молодёжного центра в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Проект реализуют на базе бывшего кинотеатра «Родина» в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети» .

В новом центре появятся:

пространства для творчества и профессионального роста;

площадки для форумов и фестивалей;

зоны коворкинга и общественных инициатив.

«Создание центра не только открывает новые возможности для молодёжи города, но и позволяет сохранить историческое здание, наполнив его современным содержанием. Спасибо всем, кто внёс свой вклад в победу!» - сообщил губернатор.