Общество

В РФ проиндексируют зарплаты некоторых категорий бюджетников с 1 октября

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторых категорий бюджетников, сообщается на сайте правительства.

«С 1 октября 2025 года на 7,6 процента будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано», — говорится в заявлении.

Так, индексация затронет:

сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

работников федеральных госорганов;

гражданский персонал воинских частей и другие категории.

Для этого в федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

С 1 января зарплаты врачей, педагогов, работников социальной сферы, культуры и лесных хозяйств, а также сотрудников МЧС, Росстандарта и Роспотребнадзора увеличили на 13,2 процента.