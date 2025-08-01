В РФ проиндексируют зарплаты некоторых категорий бюджетников с 1 октября

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторых категорий бюджетников, сообщается на сайте правительства.
«С 1 октября 2025 года на 7,6 процента будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано», — говорится в заявлении.
Так, индексация затронет:
Для этого в федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.
С 1 января зарплаты врачей, педагогов, работников социальной сферы, культуры и лесных хозяйств, а также сотрудников МЧС, Росстандарта и Роспотребнадзора увеличили на 13,2 процента.