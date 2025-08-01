Общество

День арбуза празднуют 3 августа

3 августа в разных странах отмечают День арбуза.

Свою историю праздник ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный плод (который раньше считался ягодой, а сейчас — тыквиной) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.

Согласно словарям, арбуз обыкновенный (лат. Citrullus lanatus) – это бахчевая культура, однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Цвет коры арбуза бывает разный: от белой и жёлтой окраски до тёмно-зелёной с рисунком в виде сетки, полос, пятен. А мякоть – розовая, красная, малиновая, реже – белая и жёлтая. По строению арбуз считается многосемянной сочной тыквиной, и в настоящее время выращивается в 96 странах мира в более чем 1200 разновидностях.

Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего царства в ХХ веке до нашей эры арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании (например, семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона), пишет Calend.ru.

Кроме того, арбуз изображался на стенах гробниц и упоминался в древнеегипетских мифах и во многих медицинских рецептах древних папирусов. Был он известен и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мёд.

К Х веку арбуз стал известен и китайцам. В древний Китай он попал на купеческих судах, бороздивших Средиземное море, и сразу стал очень почитаем (кстати, в Китае до сих пор празднуют свой День арбуза). К тому же, китайцы придавали арбузу большое лечебное значение, приписывая ему свойство «…очищать тело и выносить болезни из тела, если принимать его постоянно перед едой». И на сегодняшний день в Китае выращивается больше арбузов, чем в любой другой стране.

В России и Европе арбузы впервые появились примерно в XI-XII веках (по другим данным – в XIII-XIV веках), а в Америку они были доставлены в XVI веке европейскими колонистами, вместе с африканскими рабами.

Сегодня арбузы выращивают практически во всех странах мира, и больше всего – в Китае, далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, а также Россия и Узбекистан.