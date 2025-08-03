Общество

На Солнце произошла сильнейшая за полтора месяца вспышка

Сильная вспышка зафиксирована на Солнце в воскресенье, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«На Солнце только что зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная). Взрыв произошел в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца», - сказано в сообщении.

По данным ученых, «максимум излучения зафиксирован в 16:57 по московскому времени».

«Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце еще 20 июля. Тогда около 3 часов утра по Москве произошла вспышка уровня X1.9», - приводит сообщение «Интерфакс».

«Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, который начался в пятницу 1 августа. За последние 3 суток, с 1 по 3 августа, на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, но до уровня M солнечная активность добралась впервые», - информирует лаборатория.

«В настоящее время не вполне ясны геомагнитные последствия. Первые поступившие данные пока не показывают наличия выбросов солнечного вещества в сторону Земли. В то же время место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце-Земля, откуда воздействие на планету осуществляется с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация», - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что риски крупных вспышек сохраняются на самом высоком за последний месяц высоком уровне. Есть возможность формирования в течение сегодняшних суток событий высшего балла X.