Общество

Треть псковичей связывают плохое самочувствие с неправильным режимом питания, отдыха и сна — опрос

34% связывают плохое самочувствие с несоблюдением режима питания, отдыха и сна. 30% отмечают чрезмерную физическую и психологическую усталость, 27% — отсутствие физической активности, а 25% — низкое качество медицинского обслуживания. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

21% респондентов считают, что их здоровью вредит плохая экологическая обстановка, 15% указывают на вредные привычки. 10% считают, что всему виной игнорирование профилактических осмотров, а еще 8% — недолеченные заболевания.

Женщины чаще жалуются на усталость, плохую экологию и недостаток физической активности. Мужчины же чаще называют в топ-3 самых важных причин вредные привычки, а также отказ от профилактических осмотров и лечения болезней.

Среди горожан в возрасте от 45 лет больше тех, кто связывает проблемы со здоровьем с некачественными медицинскими услугами и вредными привычками.

Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще указывают на несоблюдение режима, тогда как те, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч рублей, больше обеспокоены качеством медицинских услуг, экологической обстановкой и отсутствием регулярных медицинских обследований.

19% считают себя абсолютно здоровыми, причем мужчины чаще женщин. Более оптимистично оценивают свое здоровье молодые горожане (23% среди тех, кому до 35 лет), больше таких и среди респондентов с заработком от 100 тысяч рублей (26%).