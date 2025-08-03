Общество

Территорию для «Вахты Памяти» готовят Локнянском округе

Территорию для «Вахты Памяти» готовят Локнянском округе, сообщил глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

«Вахты Памяти» пройдет с 6 по 20 августа. В этом году поисковые работы будут организованы в рамках президентского гранта отрядом «Томич» из Томска. К вахте присоединится поисковый отряд «Велес» имени Андрея Белугина.

«Мы рады принять у себя неравнодушных людей, чья работа помогает сохранять память о тех, кто не вернулся с войны», - сказал Иван Белугин.

Сотрудники администрации округа и муниципальное предприятие «Локнянская ЖКХ» подготовили площадку для размещения поискового лагеря у деревни Рожново.

«По мере открытия и проведения "Вахты" будем делиться с вами новостями», - заключил глава округа.