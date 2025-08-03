Общество

Спортивного комментатора Александра Гришина насмерть сбила электричка

Комментатор фигурного катания Александр Гришин скончался на 48-м году жизни, сообщила супруга тележурналиста Анастасия.

«Да, я подтверждаю, что он погиб. Больше ничего не могу сказать», — сказала она.

Как уточнила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, Гришин погиб в результате несчастного случая на железной дороге, его сбила электричка.

Гришин работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию. Он освещал практически все значимые соревнования, включая Олимпийские игры, пишет РИА Новости.