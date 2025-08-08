Общество

Более половины врачей посоветовали бы детям не выбирать их профессию

Среди опрошенных врачей, 40,8% отрицательно отнеслись бы к решению их детей работать в этой профессии. Это следует из опроса «Справочника врача».

Среди опрошенных 15,7% оценили бы такой выбор отрицательно, но уважали бы его, еще 14,3% попытались бы отговорить ребенка, а каждый десятый сделал бы все, чтобы ребенок не попал в медицину.

Поддержали бы решение ребенка, предупредив о возможных сложностях, 38,5% опрошенных врачей. Еще 15% заявили, что попытались бы «пристроить» ребенка в менее рисковую и более «денежную» медицинскую специальность.

Мобильное приложение «Справочник врача» появилось в 2013 году. В нем зарегистрированы больше 465 тысяч врачей из России. Создатели указывают, что зарегистрироваться может любой человек, но ему будут недоступны инструментарий врача, участие в исследованиях и т. д. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не будучи таковым. Доля таких участников минимальна и, по мнению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности исследований.

В исследовании о том, как врачи оценили бы выбор их ребенком этой профессии, приняли участие 1885 человек. Только 188 из них (10%) указали, что не планируют заводить детей. Они не участвовали в последующих детализированных вопросах.

Почти половина опрошенных (42%) сообщила, что их представление о профессии оказались далеки от реальности, а в полной мере осознавали, с чем им придется столкнуться после обучения, 22%.

По мнению основателя мобильного приложения «Справочник врача», терапевта Константина Хоманова, тот факт, что только 22% врачей в полной мере осознавали, с чем им придется столкнуться после обучения, говорит о необходимости увеличить количество часов практики в реальных учреждениях здравоохранения во время обучения. Необходимо «погружение» не только в процесс диагностики и лечения, но и в вопросы зарплаты, карьеры и прочего, считает он.

На вопрос о том, как изменилось отношение к профессии за последние пять лет, половина врачей ответила, что разочаровались, но при этом не жалеют о сделанном выборе. Разочарованными и сожалеющими о сделанном выборе назвали себя 12% опрошенных, еще 11,1% категорически не советовали бы идти в эту профессию. О том, что стали еще больше гордиться профессией, сообщили 4,7%, а стабильно позитивно оценивают свою сферу деятельности еще 12,9%.

Отсутствие социальных гарантий от государства — основная причина того, что врачи отговаривали бы детей идти в профессию. Несправедливая система оценки труда, необходимость постоянного обучения за свой счет, отсутствие достойных условий для работы и профессионального роста, низкие зарплаты, не соответствующие уровню ответственности, а также устаревшее оборудование и недостаток ресурсов в госучреждениях чуть более половины опрошенных (54%) перечислили в качестве оснований не идти в профессию. Еще 21% указали на чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, высокий риск профессионального выгорания, потерю здоровья из-за стресса и ненормированный график, пишет РБК.

Интеллектуальная и профессиональная самореализация, а также разнообразие специализаций и направлений работы — основные плюсы профессии, которые позволили бы врачам рекомендовать детям ее выбрать. Их назвали 28,5% опрошенных. Еще 19,2% указали, что врач — престижная профессия, которая дает возможность реально помогать людям и спасать жизни. На стабильность и гарантию трудоустройства, а также социальные льготы и государственную поддержка медработников указали 15,8%, а поддержали бы выбор ребенка из-за семейных традиций или медицинской династии — 14,3%. О том, что профессия врача имеет хорошие перспективы для достойного заработка, сообщили только 3,7% опрошенных.

«Главной причиной, чтобы отговорить ребенка от поступления в медицинский, стало отсутствие социальных гарантий и поддержки государства. Это большая проблема, и на мой взгляд, решается она только системно: разработкой новых мер поддержки врача, как материальной, так юридической и психологической. Врач должен приходить на работу, где есть необходимое количество квалифицированного среднего медперсонала, оборудование, лабораторная служба, адекватное время на прием пациента», — считает Хоманов.

«Достаточно информативная социология, которая отражает длящуюся годами ситуацию с зарплатами, нагрузками, ответственностью в здравоохранении. Труд, время на получение профессиональных знаний поддержания актуальных компетенций, оцениваются совершенно неадекватно», — комментирует результаты опроса заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников. По словам Андрочникова, есть отдельные попытки исправить ситуацию, но нет системного похода, поэтому на протяжении многих лет сохраняются одни и те же проблемы.