Общество

Миронов предложил ограничить наценку на 25 основных продуктов

Наценка на 25 основных социально значимых продуктов питания не должна превышать 15% от закупочной цены, считает председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

«У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке - хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик - не должна быть более 15% от цены оптовой закупки», - сказал Миронов ТАСС, отвечая на вопрос о планах и приоритетах фракции на осеннюю сессию.

Он добавил, что в настоящее время наценка на продукты в торговых сетях может составлять от 100 до 200%. «Люди вынуждены платить», - отметил депутат. Миронов уверен, что «государство должно вмешаться» в это.

В 2010 году правительством РФ был утвержден перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. В список входят основные виды мяса, масло, молоко, яйца, сахар и соль, чай, мука, хлеб, рис и пшено, картофель, капуста лук, морковь, яблоки и ряд других продуктов.

Власти вправе установить предельные цены на них в случаях, если в течение двух месяцев на территории отдельного региона или ряда субъектов РФ цены на такие товары вырастают на 10 и более процентов за вычетом сезонного фактора. На практике такие решения не применялись.

Кроме того, в России власти регионов могут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на социально значимые продукты и другие важные для людей товары.