Общество

Кандидаты приглашаются на службу в псковскую отдельную роту охраны и конвоирования

Кандидаты приглашаются на службу в отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В подразделении имеются следующие вакансии:

полицейский взвода, квалификационные требования: мужчины от 18 до 50 лет, отсутствие судимостей. Уровень образования зависит от должности: от среднего общего до высшего. Заработная плата от 30000 рублей;

полицейский (водитель) отделения, квалификационные требования: мужчины от 18 до 50 лет, отсутствие судимостей. Наличие категории «В». Возможность обучения на категорию «Д». Уровень образования зависит от должности: от среднего общего до высшего. Заработная плата от 30000 рублей;

полицейский (кинолог) взвода, квалификационные требования: мужчины (женщины) от 18 до 50 лет, отсутствие судимостей. Уровень образования зависит от должности: от среднего общего до высшего. Заработная плата от 33000 рублей.

Сотруднику полиции предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 40 календарных дней и отпуск за вредные условия службы – 10 календарных дней. Льготное исчисление выслуги лет, предоставляющей право выхода на пенсию, – один год за полтора.

Сотрудник полиции, а также члены его семьи, находящиеся на иждивении, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в ФКУЗ «МСЧ УМВД России по Псковской области» и курортно-санаторное лечение в ведомственных санаториях и Домах отдыха. Имеется также возможность получения бесплатного высшего профессионального образования в ведомственных учебных заведениях.