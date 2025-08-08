Кандидаты приглашаются на службу в псковскую отдельную роту охраны и конвоирования

Кандидаты приглашаются на службу в отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В подразделении имеются следующие вакансии:
Сотруднику полиции предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 40 календарных дней и отпуск за вредные условия службы – 10 календарных дней. Льготное исчисление выслуги лет, предоставляющей право выхода на пенсию, – один год за полтора.
Сотрудник полиции, а также члены его семьи, находящиеся на иждивении, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в ФКУЗ «МСЧ УМВД России по Псковской области» и курортно-санаторное лечение в ведомственных санаториях и Домах отдыха. Имеется также возможность получения бесплатного высшего профессионального образования в ведомственных учебных заведениях.