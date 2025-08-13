Общество

«Беседка»: Как Псковская область встречает репатриантов? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 августа.

Гость студии - уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская. Как много соотечественников в прошлом году выбрали Псковскую область местом своего проживания? Откуда в основном приезжают? Растет ли поток переселенцев с годами или убывает? На какие меры поддержки могут рассчитывать соотечественники в Псковском регионе?

Ведущий - Константин Калиниченко.