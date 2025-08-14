Общество

Мошенники используют файлы vsf для подмены контактов в телефонной книге

Мошенники стали использовать файлы vsf (vCard File) для подмены контактов в телефонной книге. Об этом сообщается в Telegram-канале центра борьбы с украинскими кол-центрами.

«Мошенники постоянно ищут новые, изощренные способы обмана. Один из таких методов, набирающий активную популярность, использует безобидный на первый взгляд файл - .vcf (vCard File)», - говорится в сообщении.

Так, жертва мошенников получает сообщение в мессенджере, замаскированное под важное сообщение от банков, службы доставки, коллег или знакомых. В сообщении содержится .vcf файл, его телефон предлагает сохранить новый контакт или обновить существующий.

Пользователям рекомендуют никогда не открывать вложения из сообщений от неизвестного отправителя.