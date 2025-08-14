Общество

Реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах выходит на финишную прямую, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

На памятнике архитектуры 1817 года постройки укреплены фундаменты и стены. Заменены оконные и дверные заполнения. Устроены теплые полы. Проведены все инженерные коммуникации, завершены кровельные работы. В интерьерах храма реставраторы расчищают и укрепляют живопись, посвященную подвигу Святых.

Для двух храмов - церкви Сорока Севастийских мучеников и святой Варвары построена новая котельная. В ней установлено оборудование.

На территории церкви выполняются работы по благоустройству.

Масштабная реставрация храма выполняется впервые.



«Планируется в этом году завершить основную часть внутренних работ, и уже готова работа по реставрации иконостаса. Он весь позолочен, ждет своего часа, когда начнется его полная сборка. Для этого необходимо, чтобы подрядчик в октябре-ноябре этого года завершил пыльные работы, чтобы подрядчик по иконостасу начал производить сборку», - Игорь Кривогорницин директор Реставрационно-строительной мастерской Псковской епархии.