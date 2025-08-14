Псковский губернатор завел канал в новом мессенджере Max

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников завел свой канал в новом мессенджере Max.
«Друзья, добро пожаловать в мой канал в новом мессенджере Max! Буду делиться здесь новостями о своей работе и работе команды правительства области, рассказывать об основных событиях нашего региона», - написал Михаил Ведерников.
Пока в канале дублируется информация, которая выходит в Telegram-канале Михаила Ведерникова.
Ранее сообщалось, что официальный запуск национального мессенджера Max запланирован на начало осени.