Общество

Псковский губернатор завел канал в новом мессенджере Max

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников завел свой канал в новом мессенджере Max.

«Друзья, добро пожаловать в мой канал в новом мессенджере Max! Буду делиться здесь новостями о своей работе и работе команды правительства области, рассказывать об основных событиях нашего региона», - написал Михаил Ведерников.

Пока в канале дублируется информация, которая выходит в Telegram-канале Михаила Ведерникова.

Ранее сообщалось, что официальный запуск национального мессенджера Max запланирован на начало осени.