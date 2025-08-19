Общество

Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна

Псковская Лента Новостей – это профессионализм, легкость и новизна, считает депутат областного Собрания от партии «Новые люди», член комитета по законодательству и местному самоуправлению Андрей Маковский.

«Хочется поздравить Псковскую Ленту Новостей с днем рождения. Двадцать пять лет — это только начало. Для меня Псковская Лента Новостей — это профессионализм. Работая с коллегами, я вижу, что они отдаются делу, они максимально профессиональны, креативны, интересны. Благодаря этому ПЛН всегда очень профессиональна. Л — для меня это легкость, легкость новостных форматов, особенно в социальных сетях. Мы знаем о том, что новости трансформируются, новости бывают тяжелые, но они всегда на ПЛН легкие к восприятию. Н — это новизна, всегда на ПЛН появляются новые форматы», — сказал Андрей Маковский.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.