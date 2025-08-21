Общество

Спрос на образовательные кредиты в Псковской области вырос на 60% в 2025 году

За семь месяцев 2025 года жители Псковской области воспользовались образовательными кредитами с государственной поддержкой на общую сумму свыше 30,5 млн рублей. Такими данными поделились в пресс-службе Сбербанка. Спрос на такой вид кредитования продолжает увеличиваться: прирост к аналогичному периоду прошлого года в Псковском отделении Сбера составил 77% в денежном выражении и 60% — в количественном.

«Смелость мечтать и уверенность в завтрашнем дне — вот качества современной молодёжи. Мы понимаем важность инвестиций в будущее каждого студента и предлагаем образовательный кредит с господдержкой, позволяющий учиться там, где мечтаешь, независимо от стоимости обучения. Такой кредит даёт возможность растянуть выплату во времени, обеспечивая комфортные условия погашения. Сегодня оформить заявку стало ещё удобнее — достаточно мобильного приложения СберБанк Онлайн на вашем Android-смартфоне», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

У образовательного кредита с господдержкой много преимуществ. Это льготная ставка — всего 3% годовых. Максимальный срок погашения — целых 15 лет после окончания учёбы, потому что во время обучения (и 9 месяцев после него) студент платит только часть процентов. Заёмными средствами можно оплатить и высшее, и среднее профессиональное образование.

При оформлении кредита заёмщику должно быть больше 14 лет, а на момент погашения — не больше 75. Нужен только паспорт и договор с учебным заведением.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.

Каждый, кто оформит образовательный кредит до 10 сентября 2025 года, автоматически станет участником акции от Сбера.

Из всех участников акции случайным образом выберут 10 человек, они будут получать стипендию — по 10 тысяч бонусов Спасибо каждый месяц вплоть до 30 сентября 2026 года. Всего два условия для победителей — вовремя вносить платежи и не погашать кредит досрочно.

Реклама: ПАО Сбербанк России. Erid: 2SDnjcHUczS