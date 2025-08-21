Занятость 1745 псковичей легализовали за 2025 год

Заседание межведомственной комиссии Псковской области по противодействию нелегальной занятости под председательством министра труда и занятости Псковской области – заместителя председателя межведомственной комиссии Алены Труновой, состоялось вчера, 20 августа. Об этом сообщили в Министерстве труда и занятости Псковской области.
Фото здесь и далее: Министерство труда и занятости Псковской области
В ходе заседания:
Благодаря выстроенному межведомственному взаимодействию правительства Псковской области и всех контролирующих органов за первое полугодие 2025 года удалось выявить и легализовать занятость 1745 граждан.