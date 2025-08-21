Общество

Занятость 1745 псковичей легализовали за 2025 год

Заседание межведомственной комиссии Псковской области по противодействию нелегальной занятости под председательством министра труда и занятости Псковской области – заместителя председателя межведомственной комиссии Алены Труновой, состоялось вчера, 20 августа. Об этом сообщили в Министерстве труда и занятости Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство труда и занятости Псковской области

В ходе заседания:

подвели итоги работы комиссии за первое полугодие 2025 года;

заслушали информацию от УФНС России по Псковской области о результатах деятельности муниципальных рабочих групп;

представители Гдовского, Опочецкого и Усвятского муниципальных округов выступили с докладами;

представитель Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда доложила о применении административных мер по выявленным фактам нелегальной занятости при рассмотрении обращений граждан.

Благодаря выстроенному межведомственному взаимодействию правительства Псковской области и всех контролирующих органов за первое полугодие 2025 года удалось выявить и легализовать занятость 1745 граждан.