Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
нацпроект «Молодёжь и дети»
о работе профсоюзных здравниц
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
Задержание ректора ПсковГУ
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Общество 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 22.08.2025 15:040 До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 23 августа 22.08.2025 14:460 Губернатор Псковской области вручил награды лучшим педагогам 22.08.2025 14:430 Пилот аэростата поделился впечатлениями об акции «Цвета Родины» в Великих Луках 22.08.2025 14:370 Александр Козловский рассказал об исполнении народной программы в Псковской области 22.08.2025 14:280 Отменить домашние задания, улучшить питание: перед 1 сентября «Новые люди» представили идеи для школьников
 
 
 
Самое популярное 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 17.08.2025 21:403 Псковичка завоевала титул «Первая Вице-Миссис Россия - 2025» 18.08.2025 18:180 Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой

22.08.2025 13:56|ПсковКомментариев: 0

25-летие Псковской Ленты Новостей и рост аудитории — это доказательство того, что ресурс востребованный, с профессиональной командой, заявил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Поздравляю ПЛН с этим замечательным юбилеем. Четверть века – срок серьёзный. 25-летие и рост аудитории являются прямым доказательством того, что ресурс востребованный, с компетентными сотрудниками, с хорошей подачей информации и в целом с профессиональной командой», - сказал Дмитрий Быстров.

Он пожелал не сбавлять обороты, чтобы работа следующих лет несла в себе позитив, увеличение аудитории, и чтобы люди, которые читают ПЛН, продолжали это делать.

«Нельзя останавливаться на достигнутом, надо всегда расти. Следующий юбилей будет доказывать, что Псковская Лента Новостей - это действительно ведущая комплексная новостная структура, которая работает с информацией, которая доносит её до населения, а в ответ население пользуется именно этим ресурсом. Здоровья, удачи, добра, новых свершений, побед и только вперёд», - заключил глава Островского района. 

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также
04.07.2025 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха

Смотрите также
18.06.2025 16:500 Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН

Пресс-портрет
Быстров Дмитрий Михайлович глава Островского района
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 171 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
22.08.2025, 15:080 В Пскове стали известны победители «Политического забега. ЕДГ-2025» 22.08.2025, 15:040 До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 23 августа 22.08.2025, 14:460 Губернатор Псковской области вручил награды лучшим педагогам 22.08.2025, 14:430 Пилот аэростата поделился впечатлениями об акции «Цвета Родины» в Великих Луках
22.08.2025, 14:370 Александр Козловский рассказал об исполнении народной программы в Псковской области 22.08.2025, 14:280 Отменить домашние задания, улучшить питание: перед 1 сентября «Новые люди» представили идеи для школьников 22.08.2025, 14:270 Игорь Иванов: Триколор символизирует нашу свободу, независимость и единство 22.08.2025, 14:180 «Политический забег. ЕДГ-2025» стартовал в Пскове
22.08.2025, 14:120 Дополнительный сеанс «банного интерактива» проведут 23 августа в пушкинском Тригорском 22.08.2025, 14:030 Торговый центр приглашает псковичей на день рождения Чебурашки 22.08.2025, 13:560 Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой 22.08.2025, 13:510 800 заражённых хризантем и гвоздик уничтожат в Псковской области
22.08.2025, 13:500 Скончался исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов 22.08.2025, 13:290 Ценности Союза женщин России перечислила Наталья Никифорова 22.08.2025, 13:160 Росгвардейцы задержали 18-летнюю псковичку за кражу косметики 22.08.2025, 13:140 Туроператоры получат льготы за работу в трех дружественных сопредельных странах
22.08.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Зачем женщинам объединяться? 22.08.2025, 12:570 «Кармическое ДТП» произошло в Пскове на улице Леона Поземского 22.08.2025, 12:530 Названа причина замора рыбы в реке Усвяча 22.08.2025, 12:460 Оклады бюджетников в Псковской области проиндексируют на 4,5% с 1 октября
22.08.2025, 12:380 На территории Псковской области функционирует 127 профильных классов 22.08.2025, 12:380 «Семейные ценности»: Зачем женщинам объединяться? 22.08.2025, 12:280 Госавтоинспекция напомнила водителям о новом участке с односторонним движением в центре Пскова 22.08.2025, 12:250 В ГД внесут проект о размещении флага России на документах и банкнотах
22.08.2025, 12:140 «На пятой передаче»: Рост госпошлин, 50 рублей за просмотр данных и 8 «лежачих полицейских» в Хотицах 22.08.2025, 12:130 Подкаст о российском триколоре записала глава Псковского района 22.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: MAX атакует, блокировка звонков через мессенджеры и поступление в вуз онлайн 22.08.2025, 12:020 Семья из Голландии обрела новый дом в Пскове
22.08.2025, 11:510 Александр Котов: Проблемы образования нужно решать сообща 22.08.2025, 11:370 Сервисы рассказали о росте числа вакансий для подростков в нескольких сферах 22.08.2025, 11:340 Александр Козловский: Пусть наш флаг всегда развевается в мирном небе 22.08.2025, 11:300 Доходы от приватизации к июлю впятеро превысили годовой план
22.08.2025, 11:260 «Пастырь. Защитники Отечества»: военный священник Александр Смирнов. ВИДЕО 22.08.2025, 11:170 В МВД рассказали о способе похищения денег мошенниками при якобы трудоустройстве 22.08.2025, 11:000 «Хайпожоры»: MAX атакует, блокировка звонков через мессенджеры и поступление в вуз онлайн 22.08.2025, 10:520 Выпускник 1974 года ВЛГАФК посетил альма-матер в год её 55-летия
22.08.2025, 10:440 День №1 на «Европе Плюс»: радиостанция отправит 12 слушателей на концерт Крида 22.08.2025, 10:330 Августовское областное педагогическое совещание проходит в Пскове 22.08.2025, 10:230 Насмерть сбившему пешехода на улице Коммунальной псковичу вынесли приговор 22.08.2025, 10:230 Большой концерт-премьера состоится в Доме офицеров Пскова 12 сентября
22.08.2025, 10:130 На острове имени Залита устроили уличный кинопоказ советских мультфильмов 22.08.2025, 09:590 Жилой дом горел в псковской деревне Марковка 22.08.2025, 09:540 Псковичи делятся фотографиями пауков-ос 22.08.2025, 09:460 Расходы на сборы ребенка в школу в Пскове составляют в среднем 13 700 рублей – опрос 
22.08.2025, 09:390 Александр Котов: Российский триколор символизирует силу и достоинство великой державы 22.08.2025, 09:340 Кому закон не писан 22.08.2025, 09:150 Работодатели рассказали, какие проблемы зумеров они считают основными 22.08.2025, 09:000 «Деловая Россия» организовала в Пскове круглый стол вузов Югры и Северо-Запада
22.08.2025, 08:400 Аэростаты с российским триколором поднялись в Великих Луках утром 22 августа 22.08.2025, 08:200 Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс 22.08.2025, 08:000 Т2 развернула VoWiFi на федеральном уровне 22.08.2025, 07:300 Юрист рассказала, как отказаться от поручительства по кредиту
22.08.2025, 07:010 День государственного флага Российской Федерации отмечают 22 августа 21.08.2025, 22:000 Болезни даются человеку для осмысления ошибок в жизни, заявил психолог 21.08.2025, 21:400 Паук-оса замечен в Псковской области 21.08.2025, 21:200 Пять проектов создания комфортной городской среды от Псковской области победили на форуме
21.08.2025, 21:000 Изменений в структуре и содержании ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет 21.08.2025, 20:400 Урок безопасности провели в детской деревне SOS в Псковском районе 21.08.2025, 20:200 Росгвардия приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром» 21.08.2025, 20:000 Занятость 1745 псковичей легализовали за 2025 год
21.08.2025, 19:400 73 человека погибли в России за год из-за взрывов бытового газа 21.08.2025, 19:200 В Пскове стали известны победители конкурса проектов «Есть идея!» 21.08.2025, 19:000 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» посвящен военному священнику Александру Смирнову 21.08.2025, 18:590 Выставку об оперной судьбе «Бориса Годунова» открыли в «Михайловском». ФОТО
21.08.2025, 18:400 «Праздник двора» прошёл на улице Завеличенской в Пскове 21.08.2025, 18:190 На участке трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 22 августа 21.08.2025, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 августа 21.08.2025, 17:570 Фотофакт: Продолжается строительство гостиницы на псковской ТЭЦ
21.08.2025, 17:500 «Сообразим на троих»: Время переговоров, политический забег и цензура в культуре. ВИДЕО 21.08.2025, 17:370 Два недобросовестных подрядчика заявлялись на вывоз тел из великолукской больницы 21.08.2025, 17:330 Женщина на мужской территории 21.08.2025, 17:300 Глава Великих Лук помог собраться в школу шести юным горожанам
21.08.2025, 17:250 С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллион 21.08.2025, 17:200 О придуманной Пушкиным пещере и о цензоре, «склонном потворствовать литераторам»: завершён первый день научных чтений в «Михайловском» 21.08.2025, 17:160 День в истории ПЛН. 21 августа 21.08.2025, 17:131 «Гайд-парк»: «Политический забег. ЕДГ-2025». ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru