Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой

25-летие Псковской Ленты Новостей и рост аудитории — это доказательство того, что ресурс востребованный, с профессиональной командой, заявил глава Островского района Дмитрий Быстров.
Он пожелал не сбавлять обороты, чтобы работа следующих лет несла в себе позитив, увеличение аудитории, и чтобы люди, которые читают ПЛН, продолжали это делать.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.