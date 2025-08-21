Общество

Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой

25-летие Псковской Ленты Новостей и рост аудитории — это доказательство того, что ресурс востребованный, с профессиональной командой, заявил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Поздравляю ПЛН с этим замечательным юбилеем. Четверть века – срок серьёзный. 25-летие и рост аудитории являются прямым доказательством того, что ресурс востребованный, с компетентными сотрудниками, с хорошей подачей информации и в целом с профессиональной командой», - сказал Дмитрий Быстров.

Он пожелал не сбавлять обороты, чтобы работа следующих лет несла в себе позитив, увеличение аудитории, и чтобы люди, которые читают ПЛН, продолжали это делать.

«Нельзя останавливаться на достигнутом, надо всегда расти. Следующий юбилей будет доказывать, что Псковская Лента Новостей - это действительно ведущая комплексная новостная структура, которая работает с информацией, которая доносит её до населения, а в ответ население пользуется именно этим ресурсом. Здоровья, удачи, добра, новых свершений, побед и только вперёд», - заключил глава Островского района.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.