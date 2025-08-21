Общество

Атмосферу Франции создадут на театральном ужине в псковском ресторане «Гельдт»

Псковский ресторан «Гельдт» приглашает гостей погрузиться в атмосферу Франции начала XX века на уникальном формате театрального ужина Romans d’amour от «Театра Историй» 19 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ресторана.

Как рассказали в ресторане, гостей мероприятия ждёт волшебный вечер в формате «ужин + театр» от творческой команды «Театр историй», создающей проекты и спектакли, для которых не нужна сцена. Изысканная кухня, живая музыка и театр станут единым целым.

В программе запланировано литературно-музыкальные зарисовки по произведениям Андре Моруа («Письма незнакомке») и Ги де Мопассана («Знак», «Избавилась»).

Музыкальное сопровождение вечера обеспечит живое трио: виолончель, аккордеон, скрипка и чувственный вокал.

Кулинарная программа включает авторское меню, вдохновленное традиционной французской кухней, которое дополнит впечатления от спектакля и позволит гостям насладиться гастрономическими шедеврами в уютной атмосфере ресторана.

В отличие от уже знакомого постоянным гостям ресторана Гельдт «Театрального бардака», где зритель был активно вовлечён в игровое действие, в новом сезоне команда «Театра историй» приглашает «вкусить» новый жанр - более глубокий, лиричный и чувственный. Этот вечер станет настоящим путешествием в сердце Франции, где каждое слово звучит как признание в любви, музыка пленяет, а вкусы и эмоции переплетаются в единую историю.

Мероприятие пройдет 19 сентября, начало в 19:00, категория 16+.

Бронь билетов по телефону: +7 (8112) 33-17-07.

Стоимость: 8 000 рублей.

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjdN5vcv