Общество

«Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 августа.

Летний период завершается – каковы его итоги? Впереди осенне-зимняя рыбалка – а значит, нужно напомнить элементарные правила безопасности. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов рассказал, как обстоит ситуация с происшествиями на воде в текущем момент. Сколько человек погибли на водоёмах области с начала текущего года? За летний период? Каковы основные причины гибели людей на воде?

Ведущая - Любовь Кузнецова.