Около 60 родственников бойцов СВО посетили Талабские острова этим летом

Около 60 членов семей бойцов специальной военной операции посетили Талабские острова этим летом, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
«Это небольшая часть от общего турпотока за сезон. Но для нас они очень важны. Их отцы, мужья, сыновья сейчас в зоне СВО, защищают нашу страну и оберегают наш покой. Идея поддержать близких участников СВО родилась весной, на старте навигации. Наша муниципальная флотилия взяла на себя транспортную составляющую, а сотрудники Псковского районного центра культуры – организационно-досуговую», - отметила глава Псковского района.
Наталья Федорова подчеркнула, что «удивительная красота, тишина, самобытность Талабского архипелага умиротворяет, помогает отвлечься от тревожных мыслей». В рамках путешествия сотрудники ПРЦК познакомили гостей с особенностями островов Залита и Белова, в Туристско-информационном центре прошли мастер-классы, для детей – подвижные игры и конкурсы с аниматорами.
«Каждая из трех поездок была наполнена своими интересностями для необычных путешественников. Планируем продолжить такие поездки в сентябре. Мы надеемся, что эти несколько часов подарили им радость и оставили приятные впечатления. А для нас это возможность поблагодарить наших защитников, поддерживая их близких», - заключила Наталья Федорова.