40 тысяч цветочных луковиц из Германии уничтожат на псковской границе из-за трипса

В Псковской области управлением Россельхознадзора в партии нарциссов обнаружен карантинный вредитель, опасный для цветочных и овощных культур, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.
На складе временного хранения в Псковской области инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля импортных луковиц цветов, выращенных в Германии, был выявлен карантинный объект - западный цветочный трипс, являющийся переносчиком вирусных заболеваний растений.
В 40 тыс. луковиц нарциссов было подтверждено наличие карантинного объекта по результатам лабораторного исследования, проведенного в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации, по решению собственника заражённая партия цветов будет уничтожена.