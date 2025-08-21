Общество

Половина респондентов Северо-Запада готовы иметь совместные счета - опрос

По результатам опроса ВТБ, около половины респондентов в Северо-Западном федеральном округе хотят иметь совместные с близкими счета для накоплений и крупных покупок. Из них 13% опрошенных уже владеют такими счетами.

Около 30% респондентов СЗФО считают, что совместный счет позволит быстрее достичь общей цели. 36% видят в таком подходе удобство контроля и прозрачность операций для всех участников.

Чаще всего респонденты СЗФО копят на крупные покупки – 31%, ремонт или улучшение жилищных условий – 25%, на пенсию и обучение детям – 22%, путешествия или отпуск – 21%. Более трети опрошенных готовы откладывать в копилку довольно крупную сумму – в 10-20% от дохода, 28% - не более 10% дохода, лишь 3% - более 20% дохода.

Опрошенные также отметили ряд рисков – отсутствие контроля в случае ссоры, разногласия по поводу размера вклада каждой из сторон, неуверенность в финансовой дисциплине других пользователей счета, возможность несанкционированного доступа к средствам через взлом одного из держателей счета.

Для защиты средств респонденты хотели бы иметь в мобильном интернет-банке следующие инструменты (возможно несколько вариантов ответа): 44% - отчеты о любых транзакциях, 51% - лимиты на снятие средств. Также пользователи хотели бы иметь функционал удобного совместного управления, встроенные инструменты для достижения целей, возможность синхронизации с другими приложениями.

«Совместные счета – это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими. Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе: копить на отпуск, ремонт или образование, а также отслеживать траты», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*Опрос проведен в августе 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.