Общество

Подрядчик не успевает закончить ремонт Палкинской и Вернявинской школ к 1 сентября

Подрядная организация не уложилась в срок по ремонту Палкинской и Вернявинской школ. Об этом пишет глава Палкинского района Ольга Потапова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Палкинская средняя школа / «ВКонтакте»

«Мы очень старались успеть выполнить ремонт в Палкинской и Вернявинской школах, но подрядная организация не уложилась в срок! Две недели придется всем набраться сил и потерпеть! Рассчитываю на ваше понимание, ремонт был необходим, но такие огромные объемы успеть выполнить крайне сложно!» - пишет Ольга Потапова.

Учебный процесс в данных образовательных учреждениях будет организован следующим образом:

Палкинская средняя школа в период с 2 до 12 сентября:

с 1 по 4 класс и с 9 по 11 класс дети будут учиться очно по 4 урока в день без организации питания учащихся;

с 5 по 8 класс включительно реализация образовательных программ будет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с возможным изменением данного формата обучения по необходимости.

Вернявинская средняя школа в период с 2 до 12 сентября: