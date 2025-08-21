Подрядчик не успевает закончить ремонт Палкинской и Вернявинской школ к 1 сентября

Подрядная организация не уложилась в срок по ремонту Палкинской и Вернявинской школ. Об этом пишет глава Палкинского района Ольга Потапова в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Палкинская средняя школа / «ВКонтакте»
«Мы очень старались успеть выполнить ремонт в Палкинской и Вернявинской школах, но подрядная организация не уложилась в срок! Две недели придется всем набраться сил и потерпеть! Рассчитываю на ваше понимание, ремонт был необходим, но такие огромные объемы успеть выполнить крайне сложно!» - пишет Ольга Потапова.
Учебный процесс в данных образовательных учреждениях будет организован следующим образом:
Палкинская средняя школа в период с 2 до 12 сентября:
Вернявинская средняя школа в период с 2 до 12 сентября: