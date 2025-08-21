Общество

Врач назвал плюсы преобразования бюджетных мест в медицинских вузах в целевые

Преобразование бюджетных мест в целевые выглядит вполне обоснованным шагом. Государство инвестирует значительные ресурсы в подготовку будущих врачей, и можно было бы ожидать от студентов встречной ответственности. Об этом рассказал 27 августа кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда «Герои» Кирилл Маслиев.

«Для абитуриентов это означает более взвешенный выбор профессии и осознанное отношение к обучению: теперь их подготовка может быть связана с конкретными обязательствами перед системой здравоохранения. Это может повысить дисциплину и укрепить взаимную ответственность между государством и студентом», — отметил он.

В ряде регионов сохраняется заметный дефицит специалистов первичного звена, и целевое распределение кадров могло бы позволить закрывать такие пробелы точечно. Кроме того, сокращается доля платного набора, а значит, усиливается контроль государства за качеством и количеством будущих врачей. Наличие договоров и штрафов за невыполнение обязательств могло бы дисциплинировать студентов и снизить риск утечки кадров.

Для системы здравоохранения, по мнению Маслиева, это решение может иметь положительный эффект. Государственные учреждения, особенно в регионах, могут получить гарантированный приток специалистов. Молодые врачи будут относиться к профессии с большей ответственностью, понимая, что за их обучение стоит обязательство перед государством и пациентами. В результате может укрепиться первичное звено, снизиться перегрузка действующих сотрудников, повыситься доступность помощи.

В перспективе подобная модель может создать более устойчивую и предсказуемую систему кадрового обеспечения.

«Но такое распределение может сыграть в другую сторону. Например, определенные регионы будут получать больше специалистов в одной или другой областях медицины, а в других регионах может произойти нехватка. Поэтому над этой системой понадобится регулирование и контроль» — поделился эксперт.

Также он уверен, что сохранить некоторые бюджетные места, даже в случае введения данной системы, необходимо. Так как вводить систему только распределения не очень целесообразно, пишут «Известия».