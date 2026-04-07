В Госдуме ответили, учитывают ли деньги подростков в доходе семьи при назначении пособий

Деньги, заработанные подростками, не учитываются в доходе семьи при назначении пособий. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если взять норму, которая говорит о том, как рассчитываются пособия, то доходы несовершеннолетних детей при расчете пособий не учитываются», - сказал депутат.

Ярослав Нилов подчеркнул, что заработанные подростками деньги являются их собственностью, которой дети вправе распоряжаться по своему усмотрению.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ подростки могут подрабатывать с 14 до 16 лет с согласия родителей, с 16 лет - без него. К условиям работы несовершеннолетних законом установлены дополнительные ограничения.

Уровень благосостояния семьи учитывается, в частности, при назначении единого детского пособия. Право на его получение получают семьи, где среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум.

Реклама на ПЛН

