Общество

Традиционное совещание педагогического сообщества прошло в Островском районе

Традиционное августовское совещание педагогического сообщества прошло в Островском районе сегодня, 28 августа. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров/ Telegram-канал

Педагогов приветствовали заместитель главы администрации Лариса Иванова и начальник районного управления образования Алексей Васильев. Они поблагодарили учителей за успешный 2024\25 учебный год.

«Вместе с коллегами наметили планы и задачи на предстоящий учебный период. Особое внимание на совещании было уделено воспитательной работе, развитию творческих, исследовательских, патриотических направлений», - отметил Дмитрий Быстров.

Он подчеркнул, что большую помощь в воспитательной работе оказывает «Движение Первых», поэтому советников и кураторов первичных отделений отметили Благодарственными письмами администрации района.