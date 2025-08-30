Общество

Фотофакт: Бензиновое пятно заметили на реке Великой в Пскове

«На Великой такое вот бензиновое пятно», - отметил очевидец.

Бензиновое пятно образовалось в акватории реки Великой в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец.

