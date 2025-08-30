Общество

В Псковской области завершилась акция «Собери ребенка в школу»

Завершилась акция «Собери ребенка в школу» в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

«Уже завтра счастливые ребята пойду в школу с новыми портфелями, тетрадями и всем необходимым. И все это благодаря неравнодушным людям! Спасибо всем, кто принял участие в акции», - говорится в сообщении.

Напомним, «Единая Россия» активно развивает направление социальной поддержки незащищенных групп граждан. С 2012 года партия проводит акцию «Собери ребенка в школу», благодаря которой дети из семей в трудной жизненной ситуации получают в подарок рюкзаки со всеми необходимыми для школы вещами.