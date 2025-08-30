Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
выгодные условия кредитования бизнеса
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
День картофельного поля
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Театральный ужин
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Общество 30.08.2025 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было 31.08.2025 16:400 Праздник малой Родины отметили в псковской деревне Неелово 31.08.2025 15:400 В Псковской области завершилась акция «Собери ребенка в школу» 31.08.2025 15:200 Ушел из жизни Почётный гражданин города Пскова и коммунист Владимир Алексеев 31.08.2025 15:000 До +23 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 1 сентября 31.08.2025 14:400 Парад Корги прошел на ВДНХ
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 24.08.2025 09:2012 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области завершилась акция «Собери ребенка в школу»

31.08.2025 15:40|ПсковКомментариев: 0

Завершилась акция «Собери ребенка в школу» в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

«Уже завтра счастливые ребята пойду в школу с новыми портфелями, тетрадями и всем необходимым. И все это благодаря неравнодушным людям! Спасибо всем, кто принял участие в акции», - говорится в сообщении.

 

Напомним, «Единая Россия» активно развивает направление социальной поддержки незащищенных групп граждан. С 2012 года партия проводит акцию «Собери ребенка в школу», благодаря которой дети из семей в трудной жизненной ситуации получают в подарок рюкзаки со всеми необходимыми для школы вещами. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 108 человек
31.08.2025, 16:400 Праздник малой Родины отметили в псковской деревне Неелово 31.08.2025, 16:200 Стартовали противоаварийные работы по сохранению храма Мины, Виктора и Викентия в псковской деревне Кусва 31.08.2025, 16:000 Сотрудники Псковского музея-заповедника выступили с докладами на Михайловских чтениях 31.08.2025, 15:400 В Псковской области завершилась акция «Собери ребенка в школу»
31.08.2025, 15:200 Ушел из жизни Почётный гражданин города Пскова и коммунист Владимир Алексеев 31.08.2025, 15:000 До +23 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 1 сентября 31.08.2025, 14:400 Парад Корги прошел на ВДНХ 31.08.2025, 14:200 Псковский лицеист стал победителем всероссийского конкурса «Первые в городе»
31.08.2025, 14:000 На финале международных спортивных игр имени Александра Невского Псковскую область представят 39 спортсменов 31.08.2025, 13:400 Михаил Ведерников поздравил работников ветеринарной службы с профессиональным праздником 31.08.2025, 13:200 Проректор Псково-Печерской Духовной семинарии принял участие в видеоподкасте 31.08.2025, 13:070 Фестиваль «Безопасный город» проходит в Пскове
31.08.2025, 13:000 Первый урожай рыжиков собрали в Новоржевском районе. ФОТО 31.08.2025, 12:560 Два легковых автомобиля столкнулись в Крестах в Пскове 31.08.2025, 12:400 Учения по недопущению прорыва диверсионных групп провели в Печорском округе 31.08.2025, 12:200 Номинация «Моноспектакль» появится на фестивале театрального искусства
31.08.2025, 12:000 На 98-м году жизни скончалась почетный гражданин Новоржевского района Галина Бережкова 31.08.2025, 11:400 Гриб ежовик нашла псковичка под Изборском 31.08.2025, 11:200 Жители Псковской области потеряли почти шесть миллионов рублей из-за мошенников 31.08.2025, 11:000 Плановые отключения электроэнергии пройдут в первую неделю сентября в в Островском районе
31.08.2025, 10:400 Мошенники втягивают подростков в финансовую пирамиду через «прослушивание музыки» 31.08.2025, 10:200 Роспотребнадзор разъяснил порядок действия гарантийных сроков на сезонную обувь 31.08.2025, 10:000 День шахтера празднуют 31 августа 31.08.2025, 09:400 УФСИН России по Псковской области отметило 81-ю годовщину со дня образования
31.08.2025, 09:200 Теплые полы установят в церкви Николы со Усохи в Пскове 31.08.2025, 09:000 День ветеринарного работника России отмечают 31 августа 30.08.2025, 22:000 Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах 30.08.2025, 21:400 Сиделку могут осудить на 5 лет за кражу драгоценностей у пенсионерки
30.08.2025, 21:200 Памятный крест на Талабских островах повторно сломан 30.08.2025, 21:002 Сбившего перебегающего на красный свет пешехода псковича будут судить 30.08.2025, 20:580 До +25 и грозы ожидаются в Псковской области 31 августа 30.08.2025, 20:400 Мероприятие «Корабль знаний» для школьников прошло на пассажирском судне «Иния»
30.08.2025, 20:200 Пскович отомстил отцу за старые обиды, избив его гантелью 30.08.2025, 20:000 Фотофакт: Восемь аистов на одном дереве запечатлели в Дедовичском районе 30.08.2025, 19:400 «Стихирник 3.0» состоялся в Музее романа «Два капитана» в Пскове 30.08.2025, 19:200 Россотрудничество договаривается об открытии Русских домов в Мали и Алжире
30.08.2025, 19:000 Ученые заметили опасную область на Солнце, развернувшуюся в сторону Земли 30.08.2025, 18:450 Два автомобиля столкнулись с грузовиком возле стругокрасненской деревни Мараморочка 30.08.2025, 18:400 Nissan и Renault столкнулись на Сиреневом бульваре в Пскове 30.08.2025, 18:200 Стали известны мероприятия псковского музея в День знаний
30.08.2025, 18:000 Фотофакт: Паук-оса в псковском садоводстве 30.08.2025, 17:400 Аварийный участок теплотрассы меняют в Локне 30.08.2025, 17:200 Секреты безопасного клева напомнили псковичам в МЧС 30.08.2025, 17:000 Россельхознадзор ввел карантин в Пыталовском и Красногородском округах из-за сорняка повилики
30.08.2025, 16:401 Фотофакт: Бензиновое пятно заметили на реке Великой в Пскове 30.08.2025, 16:200 Реконструкцию псковского аэропорта могут перенести на более ранний срок 30.08.2025, 16:000 Псковские приставы провели для праздник для детей новосокольнической деревни Насва 30.08.2025, 15:400 «Три Спаса» отпраздновали в Пушкинском Заповеднике. ФОТО
30.08.2025, 15:200 В Пскове состоялась лекция цикла «Технологическая перспектива» 30.08.2025, 15:000 Владимир Якушев: Модернизированные школы становятся точками роста для населенных пунктов в регионах 30.08.2025, 14:400 Северная война между Россией и Швецией началась 325 лет назад в этот день 30.08.2025, 14:200 Тревел-блогеры посетили завод «Титан-Полимер»
30.08.2025, 14:000 Занятие по паркуру провели для псковских детей-сирот 30.08.2025, 13:400 Комсомольский переулок в Пскове перекроют для проведения линейки 1 сентября 30.08.2025, 13:200 Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.08.2025, 13:000 Ожидание и реальность
30.08.2025, 12:400 Выявлены связанные с болезнью Альцгеймера сбои в работе иммунитета кишечника 30.08.2025, 12:200 Псковские парламентарии выразили соболезнования в связи с кончиной экс-советника зампредседателя Собрания 30.08.2025, 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было 30.08.2025, 12:000 Специальный 171-й старт «5 верст» состоялся в Пскове на набережной
30.08.2025, 11:400 Митрополит Матфей встретился с участниками православного молодежного лагеря «Трилучье» 30.08.2025, 11:200 Снижение уровня подростковой преступности наблюдается в Псковской области 30.08.2025, 11:000 Профсоюзы СОЦПРОФ: наставничество должно сопровождаться реальными гарантиями и достойной оплатой 30.08.2025, 10:400 Александр Козловский: Программу «Профессионалитет» необходимо делать доступной для каждого колледжа
30.08.2025, 10:200 Полосу движения перекроют на улице Крупской в Пскове с 1 сентября 30.08.2025, 10:000 Плановые отключения электричества произойдут в Локнянском округе 30.08.2025, 09:400 Схема движения изменится на улице Кузнецкой в Пскове до 5 сентября 30.08.2025, 09:300 Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ
30.08.2025, 09:200 Губернаторский симфонический оркестр и солисты Мариинки выступили на фестивале «Музыка на воде» в Пскове 30.08.2025, 09:000 День дальнобойщика в России отмечается в России 30 августа 29.08.2025, 22:000 Спрос на печатную литературу остается высоким, заявила маркетолог 29.08.2025, 21:420 Выставка из «Михайловского» в Псковской областной библиотеке будет работать на месяц дольше, чем планировалось
29.08.2025, 21:200 Грозы ожидаются в Псковской области вечером 29 августа 29.08.2025, 21:000 Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  29.08.2025, 20:450 Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  29.08.2025, 20:420 День в истории ПЛН. 29 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru