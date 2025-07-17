Общество

«Единая Россия» проводит традиционную акцию «Собери ребенка в школу»

«Единая Россия» активно развивает направление социальной поддержки незащищенных групп граждан. С 2012 года партия проводит акцию «Собери ребенка в школу», благодаря которой дети из семей в трудной жизненной ситуации получают в подарок рюкзаки со всеми необходимыми для школы вещами. Накануне секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев дал старт акции 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в партии.

Фото: «Единая Россия»

«Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней, – акцентировал он. – Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах»

В прошлом году участниками акции стали более 280 тысяч ребят со всей страны. Партия организует сбор заявок на своем сайте. Благодаря особой форме организаторам удается сохранить индивидуальный подход к каждому ребенку и собрать рюкзак с учетом личных пожеланий. Что немаловажно, такая поддержка позволяет снизить финансовую нагрузку на семьи.

«Акция напрямую влияет на качество жизни сотен тысяч семей, – подчеркнул политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. – Партия четко определяет приоритеты помощи, направляя ресурсы именно тем, кто нуждается в них больше всего – семьям военнослужащих, инвалидам, многодетным, малообеспеченным и жителям новых территорий. Это принцип социальной справедливости в действии»

Подать заявку на участие в акции можно до 1 сентября. Также каждый желающий может внести свой вклад в общее дело и принести необходимые для школы вещи в один из пунктов сбора в своем регионе. Их адреса можно уточнить в местном отделении партии.

Также в течение летних каникул депутаты и родители проведут «Родительскую приемку» школ. Они проверят готовность учреждений к новому учебному году и оценят качество проведенного ремонта.