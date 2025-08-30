Общество

Погоны вручили первокурсникам Псковского филиала университета ФСИН

На плацу Псковского филиала университета ФСИН России 1 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня знаний, в котором, кроме руководства, сотрудников и курсантов, приняли участие представители власти Псковской области и силовых структур региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

В этот день личный состав филиала принял поздравления от директора ФСИН России генерала внутренней службы Аркадия Гостева и начальника Университета ФСИН России генерал-майора внутренней службы Александра Вотинова.

С Днем знаний сотрудников образовательной организации поздравили заместитель начальника управления кадров ФСИН России – начальник отдела нормативно-правового регулирования государственной службы кадров Александр Рузин, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и председатель комитета по законодательному и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

Праздничное мероприятие началось с вручения погон курсантам первого курса, после этого был объявлен приказ о занесении лучших работников образовательной организации на Доску почета и состоялось награждение грамотами курсантов по итогам военно-патриотического марафона «Служу России!». По доброй традиции будущие выпускники передали ключ знаний молодому пополнению вуза.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем.