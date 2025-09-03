Псковcкая обл.
Общество

Пятеро бывших мигрантов не встали на воинский учет в Пскове и попали под рейд

04.09.2025 10:07|ПсковКомментариев: 0

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошел в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону на территории города Пскова провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт. 

Проверено 24 гражданина. Среди них выявлено пять «новых» граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем они доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса постановки на воинский учет.

Всем мужчинам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
