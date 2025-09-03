Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс направлен на вовлечение молодежи 14–21 лет и педагогического сообщества России к созданию и реализации социально значимых проектов в сфере здоровьесбережения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, с применением метода «сверстник-сверстнику» , с использованием профилактических программ, созданных организацией «Общее Дело», образовательных материалов АНО «НИИ стратегий развития образования» и проекта «Киноуроки в школах России и мира», при содействии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Цель конкурса - повышение показателей достижения национальных целей развития Российской Федерации. Это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; а также реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

За 5 лет проведения конкурса в нем приняли участие свыше 22 тыс подростков и 2,5 тысячи педагогов, их силами было проведено свыше 20 тысяч профилактических мероприятий различных форматов.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно по 30 сентября 2025 года, подробности на сайте конкурса.