Общество

Приставы взыскали с опочанина 95 тысяч рублей за некачественный фундамент бани

Житель Пыталовского округа решил построить баню, но вместо ровного фундамента получил кривые столбики и спор с подрядчиком, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Работы выполнял 45-летний житель Опочки. Однако стороны быстро перешли от строительных хлопот к судебным тяжбам, рассказали приставы.

Мужчина потребовал вернуть деньги, компенсацию и неустойку за некачественный фундамент. Пыталовский районный суд частично поддержал заказчика и вынес решение о взыскании с подрядчика 95 тысяч рублей, включая расходы на исправление брака, моральный вред и штраф.

Исполнительный документ о взыскании с жителя Опочки 95 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок он задолженность не погасил. В связи с этим судебный пристав применил полный комплекс мер принудительного взыскания: арестованы счета в банках, на три принадлежащих ему автомобиля вынесли постановления о запрете на регистрационные действия — продать или переоформить автомобили стало невозможно. В результате проведенной работы вся сумма понесенных взыскателем убытков была компенсирована. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.