Лучшим командиром трудового отряда подростков в России стала псковичка Дарья Сердцева

Итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди командиров трудовых отрядов подростков подвели 7 сентября, сообщается на странице начальника отдела трудового воспитания и профориентации Псковского городского молодежного центра Александра Косаржевского в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Косаржевский / «ВКонтакте»

1 место среди всех участников заняла экс-командир и создатель ТОП «Разношерстные» Дарья Сердцева.

Дарья Сердцева создала первый в Псковской области ТОП, командиром которого была 2 года. Первой вывозила свой отряд работать за пределы города, стала первым командиром регионального трудового проекта на базе ПсковГУ и заняла 3 место на конкурсе командиров ТОП в СЗФО в прошлом году.

«Отдельное спасибо молодëжному центру и комитету по спорту и делам молодежи администрации города Пскова за то, что поверили два года назад и дали возможность развивать движение на своей базе. Сейчас это уже более 15 отрядов во всей области, более 400 человек в движении и сотни подростков которые получили свой первый опыт работы, а вместе с этим друзей, досуг и профессиональное развитие», - отметил Александр Косаржевский.