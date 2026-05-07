Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Пскова Сергей Иванов

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, гвардии рядовой, почетный гражданин города Пскова Сергей Иванов, сообщила депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

«Наш дорогой и уважаемый Сергей Васильевич! Мы договаривались встретить 9 мая, отметить ваш наступающий 101-й год рождения», - сказала депутат.

В прошлом году на 9 мая ветеран лично приветствовал ребят Юнармейцев, поздравлял со 100-летием.

«Всегда бодрый, боевой рядовой встречал добром и теплыми словами. Всегда честный, прямой, открытый! Дорогой мой Сергей Васильевич всегда напутствовал и говорил добрые слова. Обнимал, как обнимает родной дедушка. Сегодня навестила в больнице. Подумала, как мало мы уделяем времени личному общению с замечательными людьми. Зашла к дочери. Светлая память! Огромная потеря. Мои соболезнования родным и близким.С любовью и доброй памятью в сердце», - заключила Наталья Юрченко.

