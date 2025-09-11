Общество

В Госдуму внесли проект о компенсации гражданам расходов на лекарства

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов и депутаты фракции внесли на рассмотрение ГД законопроект о предоставлении гражданам РФ специальной субсидии от государства, если их расходы на покупку лекарств превышают 10% дохода семьи.

Проект в пятницу внесли депутаты СРЗП во главе с лидером фракции Мироновым, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.

«Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части установления предельного уровня допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств" направлен, прежде всего, на защиту прав наименее обеспеченных слоев граждан, которые несут расходы, превышающие 10% их совокупных доходов, на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в соответствии с врачебным (фельдшерским) назначением», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Исключение составляют случаи, когда среднедушевой доход семьи гражданина или его совокупный доход от трудовой, предпринимательской и иной деятельности превышает втрое величину прожиточного минимума, пишет РИА Новости.

В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что субсидию люди должны оперативно получать после назначения лечения, а если они приобрели лекарство за свои деньги, то средства должны поступать в виде компенсации понесенных расходов.

«Ситуация с ценами критическая. Она требует немедленного вмешательства государства и выделения федеральных денег для компенсации затрат гражданам с низкими доходами на покупку лекарств. Самое время Госдуме оперативно рассмотреть и принять наш законопроект, чтобы потом заложить необходимые средства в бюджет следующего года», – заключил Сергей Миронов.