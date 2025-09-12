Общество

В Псковской области подходит к концу первая часть бабьего лета

В Псковской области заканчивается первая часть бабьего лета, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Основной признак бабьего лета – это сухость и тепло. Вероятнее всего, вторая часть бабьего лета наступит после 23 сентября. А на следующей неделе мы ждем дожди и похолодание», - рассказала синоптик.

По словам Талы Нещадимовой, в выходные будет умеренно тепло, ожидается температура от +18 до +23 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди.