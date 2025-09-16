Общество

Названы пять повседневных привычек, угнетающие когнитивное здоровье

Забота о когнитивном здоровье — это важная часть общего благополучия. Однако некоторые повседневные привычки могут оказать негативное влияние на функции мозга. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассмотрела пять таких привычек и их потенциальные последствия.

Фото: нейросети, источник: CHATGpt

Недостаток физической активности и умственной стимуляции может стать катализатором ускоренного старения мозга. Исследования показывают, что регулярные физические упражнения и участие в когнитивных задачах, таких как обучение или решение головоломок, замедляют метаболические процессы, способствуют улучшению мозговой активности и, как следствие, замедляют старение. Бездействие, напротив, приводит к ухудшению когнитивных функций и может способствовать раннему возникновению проблем с памятью, пишет RuNews24.ru.

Юные «многозадачники» могут столкнуться с проблемами, когда речь заходит о выполнении задач. Исследования показывают, что те, кто считает себя опытными многозадачниками, в действительности хуже справляются с тестами, требующими когнитивной гибкости. Информационная перегрузка приводит к нарушению восприятия и усложняет процесс консолидирования важной информации. Чтобы улучшить когнитивные способности, лучше сосредоточиться на одной задаче за раз.

Сон отвечает за множество жизненно важных процессов в нашем организме, включая работу мозга. Исследование, проведенное в 2023 году, показало, что уже одна бессонная ночь увеличивает уровень тау-белка (биомаркера болезни Альцгеймера) у молодых людей. Недостаток сна может привести к ухудшению памяти, концентрации и другим когнитивным функциям. Регулярный и качественный сон является ключом к поддержанию когнитивного здоровья.

Любители громкой музыки могут не подозревать о пагубном влиянии на здоровье мозга. Исследование 2021 года показало, что продолжительное прослушивание музыки через наушники на 50% громкости может негативно сказаться на слухе. Более того, потеря слуха увеличивает риск атрофии мозга. Поэтому стоит быть осторожными с объемом музыки и задумываться о долгосрочных последствиях.

Современные технологии и соцсети стали частью нашей жизни. Однако исследования показывают, что частое использование медиа-пространств проявляется в повышенной активности в правой префронтальной коре мозга, что, в свою очередь, связано с ухудшением концентрации внимания. Когда внимание постоянно отвлекается, требует больше когнитивных усилий для его поддержания. Это может привести к снижению производительности и ухудшению качества жизни.