В Псковской области подорвали 70 снарядов времен Великой Отечественной войны

УФСБ России по Псковской области и УМВД России по Псковской области приняли меры по недопущению поступления в незаконный оборот боеприпасов и взрывчатых веществ и подорвали 70 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ.

Фотографии и видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесных массивах Невельского района обнаружены 70 снарядов времен Великой Отечественной войны.

В целях обеспечения безопасности местного населения мины, ручные гранаты и артиллерийские снаряды уничтожили на месте военнослужащие 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии путем контролируемого подрыва.

