 
Общество

Способы заражения ВИЧ-инфекцией перечислили псковичам в областной больнице

0

ВИЧ-инфекция может годами протекать без симптомов, но постепенно разрушать иммунную систему. Однако при своевременном выявлении и лечении человек может жить полноценной, здоровой жизнью, сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Изображение: Псковская областная клиническая больница

Существует три способа передачи инфекции: через кровь (внутривенные инъекции, нестерильные инструменты при маникюре, тату, пирсинге), при незащищенном половом контакте и от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания (но это можно предотвратить).

Регулярное прохождение тестирования, особенно при смене полового партнера, планировании беременности или перед хирургическими вмешательствами, позволяет остановить распространение инфекции и защитить близких.

Врачи ПОКБ выделяют три способа защиты от ВИЧ: использование презервативов, не делиться личными предметами — бритвами, зубными щетками, маникюрными наборами и другими, для проведения пирсинга, татуировок выбирать проверенные салоны.

ВИЧ-инфекция контролируется антиретровирусной терапией. При регулярном приеме вирус подавляется до неопределяемого уровня, человек не передает инфекцию и живет десятилетиями.

«Забор крови на ВИЧ производится в поликлиниках по месту жительства. Направить на исследование может участковый или лечащий врач», — отмечают в ПОКБ.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026