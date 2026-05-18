Способы заражения ВИЧ-инфекцией перечислили псковичам в областной больнице

ВИЧ-инфекция может годами протекать без симптомов, но постепенно разрушать иммунную систему. Однако при своевременном выявлении и лечении человек может жить полноценной, здоровой жизнью, сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Существует три способа передачи инфекции: через кровь (внутривенные инъекции, нестерильные инструменты при маникюре, тату, пирсинге), при незащищенном половом контакте и от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания (но это можно предотвратить).

Регулярное прохождение тестирования, особенно при смене полового партнера, планировании беременности или перед хирургическими вмешательствами, позволяет остановить распространение инфекции и защитить близких.

Врачи ПОКБ выделяют три способа защиты от ВИЧ: использование презервативов, не делиться личными предметами — бритвами, зубными щетками, маникюрными наборами и другими, для проведения пирсинга, татуировок выбирать проверенные салоны.

ВИЧ-инфекция контролируется антиретровирусной терапией. При регулярном приеме вирус подавляется до неопределяемого уровня, человек не передает инфекцию и живет десятилетиями.