Фотофакт: Запутавшийся в цементе и шерсти пес из Пскова прошел реабилитацию

Ранее запутавшуюся в шерсти и цементе собаку благополучно привели в порядок и устроили небольшую фотосессию, сообщили Псковской Ленте Новостей в приюте «Лесопилка».

 

Фото и видео: приют «Лесопилка» / «ВКонтакте»

Ранее, 11 мая, за псковским онкодиспансером на железнодорожных путях пса нашли в неприглядном виде. Как отмечают в приюте, люди не сразу поняли, что горка земли — это собака. Эта «горка» вдруг пошла и, тыкаясь в рельсы, пыталась убежать. Затем ее привезли в приют.

 

Теперь, после процедуры очищения и стрижки, узнать несчастного пса невозможно. Из комка грязи он превратился в ухоженного и жизнерадостного красавца.

