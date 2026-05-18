Всё больше людей голосуют за проекты благоустройства — Александр Козловский

Голосование за проекты благоустройства общественных пространств продолжается в Псковской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители региона могут выбрать территории, которые благоустроят в 2027 году. Проект уже завоевал доверие граждан, и с каждым годом количество участников голосования растёт. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM.
Александр Козловский подчеркнул, что проект не ограничивается только городами, но охватывает и районы области. В каждом округе проходит голосование, и выигрывают территории, которые получают наибольшее количество голосов.
Голосование продлится до 12 июня. Жители могут отдать свои голоса через платформу «Госуслуги».
