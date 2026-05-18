Всё больше людей голосуют за проекты благоустройства — Александр Козловский

Голосование за проекты благоустройства общественных пространств продолжается в Псковской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители региона могут выбрать территории, которые благоустроят в 2027 году. Проект уже завоевал доверие граждан, и с каждым годом количество участников голосования растёт. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM.

«Сейчас десятки тысяч жителей Псковской области и, в принципе, всех регионов Российской Федерации голосуют за проекты, которые им больше по душе. Потом в течение года происходит реконструкция какой-то территории, появляется очередной комфортный уголок, где люди проводят время, где они гуляют с детьми, кто-то занимается спортом», — отметил гость студии.

Александр Козловский подчеркнул, что проект не ограничивается только городами, но охватывает и районы области. В каждом округе проходит голосование, и выигрывают территории, которые получают наибольшее количество голосов.

«Приглашаю всех жителей Пскова и Псковского округа проголосовать за проекты, которые они хотели бы видеть в порядке и более комфортными», — добавил депутат.

Голосование продлится до 12 июня. Жители могут отдать свои голоса через платформу «Госуслуги».