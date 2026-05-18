 
Общество

Всё больше людей голосуют за проекты благоустройства — Александр Козловский

0

Голосование за проекты благоустройства общественных пространств продолжается в Псковской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители региона могут выбрать территории, которые благоустроят в 2027 году. Проект уже завоевал доверие граждан, и с каждым годом количество участников голосования растёт. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM.

«Сейчас десятки тысяч жителей Псковской области и, в принципе, всех регионов Российской Федерации голосуют за проекты, которые им больше по душе. Потом в течение года происходит реконструкция какой-то территории, появляется очередной комфортный уголок, где люди проводят время, где они гуляют с детьми, кто-то занимается спортом», — отметил гость студии.

Александр Козловский подчеркнул, что проект не ограничивается только городами, но охватывает и районы области. В каждом округе проходит голосование, и выигрывают территории, которые получают наибольшее количество голосов. 

«Приглашаю всех жителей Пскова и Псковского округа проголосовать за проекты, которые они хотели бы видеть в порядке и более комфортными», — добавил депутат.

Голосование продлится до 12 июня. Жители могут отдать свои голоса через платформу «Госуслуги». 

«Мы видим, что всё больше и больше округов участвуют в этих проектах. И когда мы приезжаем в округ, мы видим, как он благоустраивается, как территории приводятся в порядок», — отметил Александр Козловский.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026