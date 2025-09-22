Общество

Псковская лицеистка стала бронзовым призером Чемпионата высоких технологий

Ученица Гуманитарного лицея города Пскова, кванторианка Алиса Овчинникова заняла третье место в финале Чемпионата высоких технологий, который прошел в Великом Новгороде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Девушка представляла на конкурсе Псковскую область в компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования» в категории «Юниоры».

В финальных испытаниях Алиса Овчинникова успешно решила конкурсное задание — провела диагностику и нашла неисправность в сварочном оборудовании, предоставила технологическое решение, произвела ремонт систем подачи жидкости и газа с использованием ручного инструмента и пайки.

Алиса занимается в детском технопарке «Кванториум Псков» в Промробоквантуме под наставничеством Игоря Лубягина. На конкурсе ее наставником выступил Александр Цветков.

«Этот конкурс мне подарил много ярких эмоций и новый опыт. Например, ранее мне не приходилось использовать в работе газовый паяльник, научилась уже на площадке. Радостно было видеть вокруг себя увлеченных своим делом людей», — поделилась впечатлениями призер чемпионата.

За третье место ей вручили медаль, диплом, подарок и сертификат на денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

В правительстве напомнили, девушка была приглашена в финал Чемпионата высоких технологий по результатам участия в образовательном интенсиве «Мастерская инноваций», показав лучший результат среди всех участников отраслевого чемпионата, проходившего в дистанционном формате в каникулярное время.

В финале чемпионата высоких технологий всего было вручено более 100 медалей, в основном зачете 20 человек были признаны победителями, 40 — призерами. Участниками стали более 15 тысяч человек из 76 регионов России и 26 дружественных стран. Конкурсанты состязались в 15 инновационных компетенциях. Соревнования были посвящены обеспечению национальной безопасности и развитию технологий двойного назначения.

Чемпионат высоких технологий — это опытно-конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям. Чемпионат входит во Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы». Организатор — Минпросвещения России, федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».