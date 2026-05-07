Контрабандисты в Псковской области получили по 9,5 лет колонии с конфискацией 30 млн рублей

В Псковской области суд вынес приговор двум фигурантам уголовного дела о контрабанде табачной продукции. Оба гражданина признаны виновными в контрабанде стратегически важных товаров и хранении немаркированных табачных изделий в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Уголовное дело возбудили по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области и управления «К» 4 Службы ФСБ России. Следствие установило, что 17 октября 2024 года местный предприниматель и водитель-экспедитор, действуя в составе организованной преступной группы, незаконно переместили через государственную границу Российской Федерации табачную продукцию на сумму около 40 миллионов рублей с целью дальнейшего сбыта на территории России.

Следственные органы провели значительный объем работы для установления всех обстоятельств преступления, сбора и закрепления доказательств, отметили в пресс-службе СУ СК. Они провели осмотры мест происшествий, обыски и выемки, а также очные ставки и проверки показаний на месте. Судебные ботанические и товароведческие экспертизы подтвердили факты преступления.

Суд назначил каждому из осуждённых наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Суд также решил обратить в доход государства изъятые в ходе расследования денежные средства на сумму более 30 миллионов рублей и другое имущество.

