В российских клещах, собранных в том числе в Псковской области, нашли четыре опасных вируса

Специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера завершили масштабное исследование вирусов, переносимых иксодовыми клещами на Северо-Западе РФ. Генетический анализ образцов позволил выявить следы почти трех десятков микроорганизмов.

По оценкам экспертов, реальную угрозу для здоровья человека среди них могут представлять вирус клещевого энцефалита, а также вирусы Мукава, Нуомин, Бэйцзинский наировирус и вирус Гакугса. При этом патогенность многих других обнаруженных инфекций на сегодняшний день остается недостаточно изученной. Кроме того, в пробах найдены генетические последовательности четырех вирусов, ранее неизвестных науке, пишут «Известия».

В институте отмечают, что в организме членистоногих не исключен обмен фрагментами генома между вирусами, что, по мнению исследователей, теоретически способно приводить к появлению новых инфекционных форм с разным уровнем заразности и тяжести течения. Полученные данные опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

«Наши результаты представляют собой первый высокоточный снимок вирома клещей на северо-западе России. Они подчеркивают важность продолжения вирусологического надзора в недостаточно представленных биогеографических зонах. Эти данные вносят вклад в растущую глобальную карту вирома и могут способствовать разработке региональных мер противодействия трансмиссивным заболеваниям», — приводятся в статье слова авторов работы.

В исследование были включены пробы 42 клещей двух наиболее распространенных в регионе видов — таежного и европейского. Оба вида традиционно считаются переносчиками опасных инфекций. Образцы собирали в период 2021–2023 годов на территориях Архангельской, Ленинградской и Псковской областей, а также в Карелии и Санкт-Петербурге. Ученые провели высокоточное секвенирование генетического материала и идентифицировали в нем следы вирусов из семи различных семейств.

Примечательно, что выявленный на западе РФ вирус клещевого энцефалита относится не к европейскому, а к сибирскому субтипу, который в клинической практике принято считать более тяжелым.