Общество

На Всероссийском форуме оценили роль общественных инициатив в национальной стратегии развития

«Единая Россия» искренне ценит деятельность НКО, решая совместно самый широкий круг задач. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в приветствии участникам всероссийского форума поддержки гражданских инициатив сторонников ЕР.

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

По его словам, активисты помогают фронту, военнослужащим и их семьям, особенно в вопросах медицинской и психологической реабилитации. Также они ведут волонтерскую деятельность в новых и приграничных регионах, занимаются сохранением исторической памяти и патриотической работой с молодежью. В настоящий момент партнерами партии являются около 11 тысяч некоммерческих организаций.

«Будем и впредь активно содействовать укреплению институтов гражданского общества в нашей стране. И, конечно, работать вместе с вами над реализацией востребованных временем инициатив. Уверен, что форум придаст импульс многим перспективным идеям и начинаниям», - сказал Дмитрий Медведев.

Для суверенного развития государству нужна не только сильная армия и устойчивая экономика: большое значение имеет сплоченность общества и единство его базовых ценностей, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. И особое место в укреплении ценностного единства занимают гражданские активисты.

«Сейчас мы готовим новую редакцию народной программы, с которой партия пойдет на выборы в 2026 году. Так же, как и в 2021 году, мы открыты для ваших инициатив. Собрать их и передать в партию — задача сторонников», — отметил Владимир Якушев. «Документ должен быть коротким, емким, понятным и одновременно простым. Чтобы в нём было меньше бюрократических оборотов, чтобы каждый гражданин нашей страны, обращаясь к этому документу, мог найти ответы на простые житейские вопросы».

Важным итогом форма стала резолюция, в которую были включены предложения участников по поддержке НКО. В их числе — дальнейшее снижение административной нагрузки и оптимизация отчетности некоммерческих организаций, развитие тематического портала Минюста РФ до создания «единого окна», создание специальных опций на платформе MAX. Кроме того, как рассказала председатель Центрального совета сторонников ЕР Ольга Занко, для защиты исторической памяти планируется оказывать помощь школьным и студенческим музеям. А деятельность Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии предлагается масштабировать как ключевую площадку работы с некоммерческим сектором.

Добавим, участниками мероприятия в онлайн- и офлайн-формате стали более двух тысяч человек со всей страны.