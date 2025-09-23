Общество

Пушкиногорские школьники приняли участие в лесовосстановительной акции «Михайловского»

Экологическую акцию «Пусть шумят михайловские рощи» провели в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Здесь и далее фото из официальных сообществ музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в информационной службе музея, участие в акции приняли ученики Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина. Вместе с сотрудниками отдела ремонта и реконструкции ландшафтных территорий «Михайловского» подростки работали на участке неподалёку от музейного комплекса в деревне Бугрово. Школьникам было поручено расчистить территорию от кустарника, которые мешал расти молодым деревцам.

В музее пояснили, что на территории Михайловских рощ ведётся планомерная работа по восстановлению леса и, в частности, замене таких малоценных пород как ива и ольха на сосны и ели. Это — часть большого проекта, который стартовал в Пушкинском заповеднике в 2014 году.

В «Михайловском» с благодарностью отметили хорошую работу юных доброхотов.